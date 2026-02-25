В Ростовской области ищут пропавшего без вести 43-летнего мужчину

Фото: Ориентировка

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести жителя Тарасовского района. Максим Муравьев не связывался с близкими с 22 февраля.Мужчина живет в хуторе Мартыновка в переулке Советском. Он ушел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения родных. Тогда они обратились в полицию с заявлением о пропаже.Максим ростом 185 сантиметров и худощавого телосложения, у него также темные волосы. При себе он не имел телефон и документы. Куртка и штаны у мужчины были камуфляжной расцветки.Если вы знаете, где может находиться мужчина, позвоните по телефонам: 8 (86386) 3-25-68 или 8-950-842-32-18.