Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ищут пропавшего без вести 43-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего без вести 43-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести жителя Тарасовского района. Максим Муравьев не связывался с близкими с 22 февраля.

Мужчина живет в хуторе Мартыновка в переулке Советском. Он ушел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения родных. Тогда они обратились в полицию с заявлением о пропаже.

Максим ростом 185 сантиметров и худощавого телосложения, у него также темные волосы. При себе он не имел телефон и документы. Куртка и штаны у мужчины были камуфляжной расцветки.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, позвоните по телефонам: 8 (86386) 3-25-68 или 8-950-842-32-18.
Фото: Ориентировка
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика