В Ростове-на-Дону продолжает разрушаться мемориальный комплекс «Военным летчикам»

Фото: СоцСети

В Ростове жители почти год просят привести в порядок мемориальный комплекс «Военным летчикам». Без ухода комплекс приходит в упадок.Мемориальный комплекс находится на входе в парк «Дружба» по улице Капустина. Памятник был возведен в ноябре 2022 года. Он посвящен великим советским летчикам Борису Капустину и Юрию Янову. В 1966 году герои ценой собственных жизней увели самолёт с отказавшими двигателями подальше от городских кварталов Западного Берлина.Еще около года назад ростовчане жаловались на состояние мемориального комплекса. Жители сообщали, что под остеклением монумента из-за нарушения вентиляции стала скапливаться плесень. К сожалению, спустя время ничего не изменилось, за состоянием памятника следить просто перестали. А может, и вообще не следили. Участок не освещен, не работает новый телевизор, по-прежнему на монументе скапливается плесень. При этом объекту всего четыре года.Как рассказали в администрации города, вентиляция, подсветка и экран памятника не работают из-за аварии в электросети. Ориентировочно, наладить работу должны 20 марта этого года. Также запланированы работы по герметизации швов всей стеклянной поверхности.