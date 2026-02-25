Почти на 35% за год на Дону упала урожайность подсолнечника
Почти на 35% за год на Дону упала урожайность подсолнечника. Согласно отчету министра сельского хозяйства и продовольствия региона Анны Касьяненко, опубликованному порталом DonDay, урожай подсолнечника сократился на внушительные 34,4%, составив всего 1,03 миллиона тонн. Общее производство зерновых и зернобобовых культур также продемонстрировало спад, достигнув 9,01 миллиона тонн, что на 22,2% меньше показателей 2024 года.
Засуха и жара - главные виновники неурожая
Основной причиной столь резкого падения урожайности стали неблагоприятные погодные условия, превратившие 2025 год в настоящее испытание для аграриев Юга России. Начавшаяся ранним летом засуха, усугубленная экстремальной жарой с температурой воздуха до +40 градусов Цельсия и почвы до +55 градусов, нанесла колоссальный ущерб растениям. Высокие температуры не только нарушили процесс фотосинтеза и увеличили испарение влаги, но и критически повлияли на репродуктивную функцию растений, снизив их способность к образованию семян.
Особенно остро дефицит влаги ощущался в августе в семи районах области, включая Зерноградский и Азовский, где средний уровень влажности верхнего слоя почвы опустился до минимальных значений. К летнему зною добавились и другие факторы: малоснежная зима, резкие перепады весенних температур и недостаток влаги в ключевые периоды вегетации.
Режим ЧС и миллиардные убытки
Совокупность этих неблагоприятных факторов привела к объявлению чрезвычайной ситуации федерального уровня. Режим ЧС был введен в 27 районах из-за засухи и в 43 районах из-за заморозков. Пострадало более 203 тысяч гектаров посевов, а общий ущерб для агропромышленного комплекса региона превысил 4 миллиарда рублей. Режим чрезвычайной ситуации был отменен лишь в конце декабря 2025 года.
Прогноз урожая на 2026 год
Несмотря на мрачную статистику прошлого года, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области встречает 2026 год с определенным оптимизмом. Текущая ситуация с осадками заметно отличается от предыдущего года. Обильные снегопады в январе и начале февраля значительно пополнили запасы почвенной влаги, которая уже превышает прошлогодние показатели.
Успешно завершился и осенний посев под урожай 2026 года. На площади 2,87 миллиона гектаров были засеяны озимые культуры, и всходы появились практически на всей засеянной площади. Запасы влаги в поверхностном 20-сантиметровом слое почвы увеличились с 25 до 43 миллиметров, а в метровом слое - с 86 до 131 миллиметра.
Эти показатели создают благоприятные условия для развития озимых и активной подготовки к предстоящим весенним полевым работам. Синоптики также прогнозируют дальнейшие осадки, что, несомненно, обогатит почву влагой и послужит дополнительным стимулом для будущего урожая.