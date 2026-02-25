Экс-глава ростовского филиала Россельхозбанка просит признать себя банкротом

Фото: Соцсети

Бывший директор Ростовского филиала "Россельхозбанка" Игорь Пятигорец подал иск о признании себя банкротом. Документ был направлен в арбитражный суд Ростовской области 9 февраля 2026 года. Сумма исковых требований превышает 150 миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 14 апреля 2026 года.Напомним, что карьера Игоря Пятигорца в банковской сфере была длительной: он занимал руководящие посты в нескольких крупных банках Ростова-на-Дону, включая "Сбербанк России" и "Промсвязьбанк", а с 2010 по 2017 год возглавлял Ростовский филиал "Россельхозбанка". Параллельно с банковской деятельностью, Пятигорец пять созывов избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области от партии "Единая Россия".История с уголовным преследованием Игоря Пятигорца началась в 2017 году. Следствие заподозрило его и других высокопоставленных сотрудников банка в подделке залоговых документов и выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму около 200 миллионов рублей. Официально Пятигорец был задержан в апреле 2019 года, ему вменялось хищение более 171 миллиона рублей путем выдачи безвозвратных кредитов.Впоследствии суд приговорил других фигурантов дела к реальным срокам лишения свободы. Игорь Пятигорец также получил срок, однако апелляционная инстанция сократила его наказание, и, учитывая время, проведенное под стражей, он уже вышел на свободу.В 2024 году Ростовский областной суд обязал экс-банкира возместить "Россельхозбанку" ущерб, причиненный преступлением. Теперь же бывший руководитель банка инициировал процедуру банкротства.