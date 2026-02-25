Экс-глава ростовского филиала Россельхозбанка просит признать себя банкротом
Бывший директор Ростовского филиала "Россельхозбанка" Игорь Пятигорец подал иск о признании себя банкротом. Документ был направлен в арбитражный суд Ростовской области 9 февраля 2026 года. Сумма исковых требований превышает 150 миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 14 апреля 2026 года.
Напомним, что карьера Игоря Пятигорца в банковской сфере была длительной: он занимал руководящие посты в нескольких крупных банках Ростова-на-Дону, включая "Сбербанк России" и "Промсвязьбанк", а с 2010 по 2017 год возглавлял Ростовский филиал "Россельхозбанка". Параллельно с банковской деятельностью, Пятигорец пять созывов избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области от партии "Единая Россия".
История с уголовным преследованием Игоря Пятигорца началась в 2017 году. Следствие заподозрило его и других высокопоставленных сотрудников банка в подделке залоговых документов и выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму около 200 миллионов рублей. Официально Пятигорец был задержан в апреле 2019 года, ему вменялось хищение более 171 миллиона рублей путем выдачи безвозвратных кредитов.
Впоследствии суд приговорил других фигурантов дела к реальным срокам лишения свободы. Игорь Пятигорец также получил срок, однако апелляционная инстанция сократила его наказание, и, учитывая время, проведенное под стражей, он уже вышел на свободу.
В 2024 году Ростовский областной суд обязал экс-банкира возместить "Россельхозбанку" ущерб, причиненный преступлением. Теперь же бывший руководитель банка инициировал процедуру банкротства.