Артем Хохлов покидает свой пост замгубернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области Артём Хохлов покинет свой пост. По данным портала Donday, он перейдет на новое место работы — возможно, в Санкт-Петербург или в администрацию президента в Москве.Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Несмотря на то что имя Артёма Хохлова все еще числится в структуре правительства Ростовской области, по сведениям Donday, он давно не находится в регионе.Артём Хохлов посвятил госслужбе более 20 лет. С 2004 по 2015 год он работал в министерстве имущественных отношений, министерстве экономики и финансового оздоровления Ростовской области. В 2015 году он стал помощником губернатора Василия Голубева, а в 2020-м был назначен заместителем губернатора, где курировал внутреннюю и молодежную политику, спорт, цифровое развитие региона и взаимодействие с федеральными структурами.По информации источника Donday, должность заместителя губернатора Ростовской области займет Дмитрий Шарков. До 2024 года он возглавлял министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.