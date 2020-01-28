ГК «Ростов-Дон» в домашнем матче разгромил «Кубань»



Гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл в очередном туре Суперлиги Париматч. Матч прошёл в донской столице 29 января. На площадку вышли Ирина Никитина, которая долго восстанавливалась после травмы руки.



Через пару минут после начала игры наш голкипер Анна Седойкина парировала бросок «Кубани». Вскоре гости открыли счёт в матче. На пятой минуте Юлия Манагарова «распечатала» ворота соперника. Спортсменки обеих команд играли неаккуратно, и всего за десять минут тайма Ксения Макеева получила два удаления, несколько гандболисток «Кубани» тоже отправлялись на скамейку запасных.



Дончанки уверенно захватили преимущество на площадке, показав высший класс в атаке и не уступая в защите. Мячи буквально сыпались в ворота гостей, и на перерыв команды ушли со счётом 16:10 в пользу «Ростов-Дона».



Во втором тайме Седойкину на воротах заменила Галина Габисова. За несколько минут Анна Сень и Юлия Бенке оформили дубли, продолжая давление на «Кубань». Разыгрывающая Ирина Никитина вышла на площадку только в начале последней десятиминутки. На 55-й минуте она помогла своему клубу увеличить разрыв в счёте.



Матч завершился разгромным счётом 34:20 в пользу «Ростов-Дона». Следующая игра пройдёт 1 февраля. «Жёлто-чёрные» сыграют с норвежским «Вайперсом».