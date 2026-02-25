В Батайске живым найден 55-летний рыбак, который едва не утонул

Фото: Лиза Алерт.

В городе Батайске живым нашли рыбака, который пропал без вести. Практически двое суток Андрея Латыша не могли отыскать ни родственники, ни волонтеры.Местный житель ушел на рыбалку еще 21 февраля. Некоторое время он пробыл у водоема, а когда решил вернуться назад, он не смог определить направление. Когда горожанин потерялся, он позвонил родным. Андрей рассказал, что заблудился, и близкие вышли на поиски родственника.Андрей шел домой больше суток. Он описывал увиденное, а спасатели по картам искали место. За это время мужчина был совсем обезвожен. Спустя двое суток, 23 февраля, спасатели вышли на след мужчины. Они нашли его лежащим на земле в районе Западного шоссе. Рядом был мобильный телефон, зарядка на котором была 2%. Местный житель был обезвожен и истощен.Рыбаку оказали экстренную помощь, и он вернулся домой. В настоящее время жизни и здоровью Андрея Латыша ничего не угрожает.