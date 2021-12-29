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Гандболистка Анна Лагерквист покинет «Ростов-Дон» в конце сезона

Гандболистка Анна Лагерквист покинет «Ростов-Дон» в конце сезона
В конце сезона-2021/22 линейная Анна Лагерквист покинет ГК «Ростов-Дон». Об этом 11 января сообщили в пресс-службе «желто-черных».

В состав донского клуба 28-летняя спортсменка вошла летом 2020 года. За полтора года Анна стала серебряным призером чемпионата России и дважды обладателем Кубка и Суперкубка страны.

- Когда приехала сюда, клуб, команда и болельщики сделали все, чтобы я чувствовала себя, как дома. Переход в клуб, который каждый день борется за победу в Лиге чемпионов, стал большой мотивацией. Здорово выступать за команду, где все игроки выкладываются по полной, чтобы побеждать во всех матчах, и не прекращают бороться, - поделилась Лагерквист.

Девушка призналась, что решение об уходе из «Ростов-Дона» далось ей непросто. Гандболистка намерена стать чемпионкой России в этом году и вернуть трофей в Ростов.

После окончания сезона-2021/22 спортсменка перейдет в «Нант» из одноименного французского города. С этим клубом девушка уже подписала контракт на два года.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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