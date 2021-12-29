Гандболистка Анна Лагерквист покинет «Ростов-Дон» в конце сезона

Фото: ГК «Ростов-Дон».

В конце сезона-2021/22 линейная Анна Лагерквист покинет ГК «Ростов-Дон». Об этом 11 января сообщили в пресс-службе «желто-черных».В состав донского клуба 28-летняя спортсменка вошла летом 2020 года. За полтора года Анна стала серебряным призером чемпионата России и дважды обладателем Кубка и Суперкубка страны.- Когда приехала сюда, клуб, команда и болельщики сделали все, чтобы я чувствовала себя, как дома. Переход в клуб, который каждый день борется за победу в Лиге чемпионов, стал большой мотивацией. Здорово выступать за команду, где все игроки выкладываются по полной, чтобы побеждать во всех матчах, и не прекращают бороться, - поделилась Лагерквист.Девушка призналась, что решение об уходе из «Ростов-Дона» далось ей непросто. Гандболистка намерена стать чемпионкой России в этом году и вернуть трофей в Ростов.После окончания сезона-2021/22 спортсменка перейдет в «Нант» из одноименного французского города. С этим клубом девушка уже подписала контракт на два года.