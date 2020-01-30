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Гандболистка Анна Сень продлила контракт с «Ростов-Доном»

Гандболистка Анна Сень продлила контракт с «Ростов-Доном»
Правая полусредняя продлила контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Анна Сень останется в команде ещё минимум на два года.

Девушка также является капитаном сборной России. В составе «Ростов-Дона» она три раза становилась чемпионкой России, семь раз — обладателем Кубка страны, пять раз — обладателем российского Суперкубка, а также серебряным призёром Лиги чемпионов, обладателем Кубка Единой федерации гандбола и олимпийской чемпионкой Рио в 2016-м.

До того как прийти в донскую команду, играла за «Звезду», один сезон провела в «Дьёри ЭТО».

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