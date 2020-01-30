Гандболистка Анна Сень продлила контракт с «Ростов-Доном»



Правая полусредняя продлила контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Анна Сень останется в команде ещё минимум на два года.



Девушка также является капитаном сборной России. В составе «Ростов-Дона» она три раза становилась чемпионкой России, семь раз — обладателем Кубка страны, пять раз — обладателем российского Суперкубка, а также серебряным призёром Лиги чемпионов, обладателем Кубка Единой федерации гандбола и олимпийской чемпионкой Рио в 2016-м.



До того как прийти в донскую команду, играла за «Звезду», один сезон провела в «Дьёри ЭТО».