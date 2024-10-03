ФК «Ростов» потратит на операцию для египетского защитника почти 2 млн рублей

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ФК «Ростов» потратит на операцию для 19-летнего защитника 18,2 тысячи евро (почти два миллиона рублей). Информация об этом содержится на сайте тендеров и закупок.Эяд Эль-Аскалани получил серьезную травму в матче против «Краснодара» 14 сентября. Игрока унесли с поля в концовке второго тайма.После обследования врачи диагностировали у него разрыв крестообразной связки коленного сустава. Восстановление после этой травмы займет около двух месяцев. Судя по всему, Эяд уже не примет участие в матчах в 2024 году.Эяд Эль-Аскалани — египетский футболист. Он перешел в «Ростов» в 2024 году из клуба «Исмаили».