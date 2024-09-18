Футболиста ФК «Ростов» Эяда Эль-Аскалани ожидает операция из-за травмы колена

Фото: РБ Спорт

Футболист Эяд Эль-Аскалани, выступающий за ФК «Ростов», будет прооперирован из-за травмы колена. Об этом сообщает спортивное издание «РБ Спорт».Во время матча между «Ростовом» и «Краснодаром» защитник «желто-синих» получил повреждение ноги и не смог завершить игру. Его унесли с поля.После тщательного медицинского обследования врачи вынесли неутешительный вердикт — разрыв крестообразной связки коленного сустава. Это означает, что игроку потребуется операция. Точную дату хирургического вмешательства пока не объявили, но, вероятно, это произойдёт в ближайшее время.Реабилитация после операции займет как минимум два месяца. Ожидается, что игрок сможет вернуться на поле не раньше декабря.Напомним, что матч, прошедший 14 сентября в Краснодаре, закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Игроки и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин убеждены, что проигрыш был обусловлен несправедливым судейством. Руководство клуба уже направило соответствующий запрос в экспертно-судейскую комиссию.