Игрок ФК «Ростов» получил серьёзную травму в матче с «Краснодаром»

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Во время матча между ФК «Ростов» и «Краснодаром» игрок «желто-синих» получил серьёзную травму. Об этом сообщает «РБ Спорт».На 94-й минуте встречи Аскалани, игрок «жёлто-синих», получил травму после игрового столкновения. Ему была оказана медицинская помощь.Врач «Ростова» Денис Всянской сообщил, что предварительный диагноз — повреждение задней крестообразной связки левого коленного сустава.После окончания матча защитника несли на руках, так как он не мог стоять на ногах. Вероятно, следующие игры Аскалани пропустит. Когда он сможет вернуться в строй, неизвестно.Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» завершился со счётом 0:2. Такой результат не устроил ростовчан, и они высказали недовольство в адрес арбитров. Главный тренер команды Валерий Карпин также выразил своё недовольство. Их поведение будет рассмотрено КДК РФС.