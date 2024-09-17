Игрок ФК «Ростов» получил серьёзную травму в матче с «Краснодаром»
Во время матча между ФК «Ростов» и «Краснодаром» игрок «желто-синих» получил серьёзную травму. Об этом сообщает «РБ Спорт».
На 94-й минуте встречи Аскалани, игрок «жёлто-синих», получил травму после игрового столкновения. Ему была оказана медицинская помощь.
Врач «Ростова» Денис Всянской сообщил, что предварительный диагноз — повреждение задней крестообразной связки левого коленного сустава.
После окончания матча защитника несли на руках, так как он не мог стоять на ногах. Вероятно, следующие игры Аскалани пропустит. Когда он сможет вернуться в строй, неизвестно.
Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» завершился со счётом 0:2. Такой результат не устроил ростовчан, и они высказали недовольство в адрес арбитров. Главный тренер команды Валерий Карпин также выразил своё недовольство. Их поведение будет рассмотрено КДК РФС.