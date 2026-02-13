Еще один футболист «Ростова» продолжит карьеру в «Торпедо» на правах аренды

Фото: ФК Ростов

Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин официально перешел в московский клуб «Торпедо» на правах аренды. Сообщение об этом появилось 13 февраля в социальных сетях ростовского клуба.Переход молодого игрока в столичную команду обсуждался еще в конце января, однако официально об аренде стало известно только сегодня. Даниил Уткин будет выступать за «Торпедо» до конца сезона 2025/26.Напомним, что Даниил Уткин стал игроком ФК «Ростов» в июле 2025 года. В первой половине текущего сезона воспитанник Академии «Краснодара» уже имел опыт выступлений на правах аренды, защищая цвета калининградской «Балтики». Теперь же его ждет новый этап в карьере в составе московского клуба.