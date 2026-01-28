Новости
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин может перейти в «Торпедо»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин может перейти в «Торпедо»
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин может перейти в «Торпедо». Агент футболиста подтвердил, что Уткин присоединится к московскому клубу на тренировочных сборах.

«Контракт будет подписан в ближайшее время. Мы договорились о его условиях», — цитирует агента «Матч ТВ».

Отметим, что Уткин выступает за «Ростов» с июля 2025 года. Начинал сезон он в составе «Балтики», которая имеет право выкупить игрока у «Ростова» за 2 миллиона евро.

Ранее стало известно, что «Торпедо» пополнил Алексей Колтаков, воспитанник молодежной команды «Ростова».
Фото: ФК Ростов
