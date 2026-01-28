Фото: ФК Ростов

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин может перейти в «Торпедо». Агент футболиста подтвердил, что Уткин присоединится к московскому клубу на тренировочных сборах.«Контракт будет подписан в ближайшее время. Мы договорились о его условиях», — цитирует агента «Матч ТВ».Отметим, что Уткин выступает за «Ростов» с июля 2025 года. Начинал сезон он в составе «Балтики», которая имеет право выкупить игрока у «Ростова» за 2 миллиона евро.Ранее стало известно, что «Торпедо» пополнил Алексей Колтаков, воспитанник молодежной команды «Ростова».