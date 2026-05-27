Даниил Уткин возвращается в «Ростов» из «Торпедо»

Футболист Даниил Уткин возвращается в «Ростов» после окончания арендного соглашения с «Торпедо».

Донскому клубу не понравилось предложение московского клуба по 26-летнему игроку. У 26-летнего хавбека очень высокие личные условия и приличная трансфера, сообщает канал «ФНЛ с Ильевым».

Таким образом, российский футболист вернется в «Ростов» после окончания арендного соглашения. В сезоне-2025/26 отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 13 матчах.

Напомним, команда Джонатана Альбы завершила минувший сезон на десятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 33 балла.
Фото: ФК «Ростов»
