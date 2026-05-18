Футболист Эяд Эль-Аскалани ушел из «Ростова»

Египетский футболист Эяд Эль-Аскалани объявил об уходе из «Ростова».

В своих социальных сетях защитник уместил прощальное письмо в одно предложение. В нем Эяд Эль-Аскалани отметил, что еще одна глава его карьеры окончена.

Отметим, что до «Ростова», в который египтянин перешел в 2024 году, Эяд Эль-Аскалани играл за «Исмаили». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист ни разу не появился на поле.

По данным портала Transfermarkt, рыночная цена игрока равна 400 тысячам евро.
Фото: ФК «Ростов»
