Футболист Эяд Эль-Аскалани ушел из «Ростова»

Египетский футболист Эяд Эль-Аскалани объявил об уходе из «Ростова».В своих социальных сетях защитник уместил прощальное письмо в одно предложение. В нем Эяд Эль-Аскалани отметил, что еще одна глава его карьеры окончена.Отметим, что до «Ростова», в который египтянин перешел в 2024 году, Эяд Эль-Аскалани играл за «Исмаили». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист ни разу не появился на поле.По данным портала Transfermarkt, рыночная цена игрока равна 400 тысячам евро.