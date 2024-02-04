Египетский защитник Аль-Аскалани перешел в ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

В ФК «Ростов» перешел египетский защитник. Эяда-Аль-Аскалани приняли на правах трансфера. Информацию «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях.За «Ростов» 19-летний защитник будет играть как минимум один сезон. Соглашение о трансфере футбольный клуб подписал на днях. Он является воспитанником «Исмаили» (Исмаилия). В этом сезоне спортсмен сыграл за команду 10 матчей и отдал одну голевую передачу.- Мы рады приветствовать Эяда в нашей команде! Желаем успешной игры!,- добавили «желто-синие».Стоит отметить, что Эяд – второй египтянин в истории чемпионата России.