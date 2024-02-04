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Египетский защитник Аль-Аскалани перешел в ФК «Ростов»

Египетский защитник Аль-Аскалани перешел в ФК «Ростов»
В ФК «Ростов» перешел египетский защитник. Эяда-Аль-Аскалани приняли на правах трансфера. Информацию «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях.

За «Ростов» 19-летний защитник будет играть как минимум один сезон. Соглашение о трансфере футбольный клуб подписал на днях. Он является воспитанником «Исмаили» (Исмаилия). В этом сезоне спортсмен сыграл за команду 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

- Мы рады приветствовать Эяда в нашей команде! Желаем успешной игры!,- добавили «желто-синие».

Стоит отметить, что Эяд – второй египтянин в истории чемпионата России.
Фото: ФК «Ростов»
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