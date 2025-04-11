Египетский ФК «Аль-Ахли» интересуется игроком «Ростова» Эядом Эль-Аскалани

Фото: ФК Ростов

Египетский футбольный клуб «Аль-Ахли» выразил заинтересованность в приобретении игрока «Ростова» Эяда Эль-Аскалани. Об этом стало известно из сообщений зарубежных СМИ.Руководство «Аль-Ахли» планирует укрепить линию обороны опытным футболистом из донского клуба. Однако у «Ростова» с Эль-Аскалани действует контракт, который рассчитан до 2028 года.В настоящее время египетский защитник восстанавливается после серьёзной травмы, из-за которой он не выходил на поле с осени 2024 года.Согласно данным портала transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.