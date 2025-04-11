Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Египетский ФК «Аль-Ахли» интересуется игроком «Ростова» Эядом Эль-Аскалани

Египетский ФК «Аль-Ахли» интересуется игроком «Ростова» Эядом Эль-Аскалани
Египетский футбольный клуб «Аль-Ахли» выразил заинтересованность в приобретении игрока «Ростова» Эяда Эль-Аскалани. Об этом стало известно из сообщений зарубежных СМИ.

Руководство «Аль-Ахли» планирует укрепить линию обороны опытным футболистом из донского клуба. Однако у «Ростова» с Эль-Аскалани действует контракт, который рассчитан до 2028 года.

В настоящее время египетский защитник восстанавливается после серьёзной травмы, из-за которой он не выходил на поле с осени 2024 года.

Согласно данным портала transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.