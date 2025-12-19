Новости
Травмированный египетский игрок «Ростова» потерял в цене 100 тысяч евро

Травмированный египетский игрок «Ростова» потерял в цене, сообщает transfermarkt после последнего обновления данных в середине декабря.

Напомним, что Эяд Эль-Аскалани получил серьёзную травму в начале сезона-2024/25. Защитника унесли с поля на носилках после обследования, которое показало разрыв крестообразной связки колена. Без хирургического вмешательства было не обойтись.

Операция Аскалани была проведена в Германии. Сейчас он проходит реабилитацию. Футболист не появлялся на поле более года, что привело к снижению его трансферной стоимости на 100 тысяч евро. Теперь она составляет 400 тысяч евро (37,7 млн рублей).

Сроки возвращения игрока на поле пока не известны. Однако футболист принимал участие в тренировочном процессе с основным составом осенью 2025 года. Зимой Аскалани уехал за рубеж.
