Полузащитник из Ростовской области Денис Глушаков вернулся в ФК «Химки»

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Футболист Денис Глушаков продолжит карьеру в ФК «Химки». О переходе 37-летнего полузащитника клуб из Московской области сообщил в соцсетях 27 июня.Денис Глушаков выступал за «Химки» с 2020 по 2023 годы. Он провел 67 матчей, в которых отличился 15 голами и пятью результативными передачами. После ухода спортсмен присоединился к «Нижнему Новгороду».Отметим, что Денис Глушаков родом из города Миллерово Ростовской области. За свою продолжительную карьеру он успел поиграть за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат» и др. Кроме того, полузащитник несколько лет регулярно выступал за сборную России.