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Футболист Денис Глушаков объявил об уходе из «Урарту»

Футболист Денис Глушаков объявил об уходе из «Урарту»
Футболист Денис Глушаков объявил об уходе из «Урарту». Информацию об этом опубликовал портал «Спорт-Экспресс».

Полузащитник сообщил, что договоренность с армянским клубом была до конца сезона.

- Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть, — сказал Глушаков.

Напомним, что 37-летний футболист начал играть за ФК «Урарту» в феврале 2024 года. С 2013 по 2019 годы Денис Глушаков выступал за московский «Спартак». В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской Премьер-Лиги.

После ухода из «Спартака» футболист подписал контракт с грозненским «Ахматом». А в июне 2020 года перешел в «Химки», где отыграл полтора сезона.

Предпоследним клубом спортсмена был костромской «Спартак». Там он играл на позиции полузащитника. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Фото: ФК «Урарту»
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