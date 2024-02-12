Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Денис Глушаков покинул расположение ФК «Ростов»

Денис Глушаков покинул расположение ФК «Ростов»
Денис Глушаков провел провёл месяц сборов с ФК «Ростов». Об этом сообщили в социальных сетях клуба 12 февраля.

Футболист присоединился к донской команде во время медицинского обследования в Москве. Денис вместе с ростовскими футболистами побывал в городе Абу-Даби, где «желто-синие» начали подготовку к весенней части сезона.

Отметим, Денис Глушаков родом из города Миллерово Ростовской области. С 2005 по 2013 годы являлся игроком «Локомотива». Затем полузащитник перешел в «Спартак», где провел самую яркую часть своей карьеры. В 2019-м Денис попрощался с «красно-белыми». Полузащитник находится в статусе свободного агента.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.