Денис Глушаков покинул расположение ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

Денис Глушаков провел провёл месяц сборов с ФК «Ростов». Об этом сообщили в социальных сетях клуба 12 февраля.Футболист присоединился к донской команде во время медицинского обследования в Москве. Денис вместе с ростовскими футболистами побывал в городе Абу-Даби, где «желто-синие» начали подготовку к весенней части сезона.Отметим, Денис Глушаков родом из города Миллерово Ростовской области. С 2005 по 2013 годы являлся игроком «Локомотива». Затем полузащитник перешел в «Спартак», где провел самую яркую часть своей карьеры. В 2019-м Денис попрощался с «красно-белыми». Полузащитник находится в статусе свободного агента.