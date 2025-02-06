Донской футболист Денис Глушаков присоединился к сборам красноярского «Енисея»

Фото: ТГ Денис Глушаков

Полузащитник из Ростовской области Денис Глушаков присоединился к тренировкам красноярского «Енисея». Об этом сообщает портал «Чемпионат».Глушаков, находясь в Турции с семьей, обратился с просьбой к «Енисею» разрешить ему участвовать в тренировках команды. Он пояснил, что это необходимо для поддержания спортивной формы. Однако в клубе сообщили, что о подписании контракта говорить пока рано.Денис Глушаков родился в городе Миллерово Ростовской области. С 2005 по 2013 годы он защищал цвета московского «Локомотива». Затем он перешел в «Спартак».В 2019 году Глушаков покинул «Спартак» и начал выступать за другие клубы. С 2024 по 2025 годы он играл за «Химки», но затем покинул команду.