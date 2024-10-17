Футболист Денис Терентьев поделился мыслями о неудачах «Ростова»

Фото: ФК Ростов

Футболист Денис Терентьев поделился своими мыслями о неудачах своего бывшего клуба. Он выступал за «желто-синих» в течение шести лет, начиная с 2015 года.Сейчас Денис Терентьев защищает цвета калининградской «Балтики» и продолжает следить за успехами «Ростова». В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» он выразил надежду, что его бывшие коллеги смогут преодолеть трудности и вернуться на вершину турнирной таблицы, как это было раньше.По словам защитника, даже в условиях кризиса «Ростов» еще может достичь лидерства.Напомним, что в сезоне-2024/25 «Ростов» переживает непростое время. За сентябрь и октябрь команда проиграла четыре матча подряд. Кроме того, несколько ключевых игроков получили серьезные травмы и были вынуждены покинуть поле. За месяц «Ростов» опустился с седьмого на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).