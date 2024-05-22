Фото: ФК Ростов соцсети

Футболист Денис Терентьев не планирует продлевать контракт с ФК «Ростов». Об этом сообщает издание "РБ Спорт".По информации источника, Денис Терентьев, правый защитник, покинет команду по завершении текущего футбольного сезона. Срок действия его текущего контракта с клубом истекает летом 2024 года. Причины, по которым было принято это решение, не уточняются.31-летний игрок присоединился к команде в 2020 году. Ранее он выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга.По данным сайта transfermarkt, оценочная стоимость спортсмена составляет 600 тысяч евро.