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Футболист Денис Глушаков отбыл из национальной сборной России

Футболист Денис Глушаков отбыл из национальной сборной России
Центральный полузащитник Денис Глушаков отбыл из национальной сборной России по футболу. Донской футболист не сможет подготовиться к октябрьским отборочным матчам чемпионата мира-2022. Об этом 6 октября сообщили в Российском футбольном союзе.

По словам врачей, спортсмен прошел весь курс терапии, но ему нужно время для восстановления после травмы. Поэтому в ближайших матчах, со Словакией и Словенией, он не сможет сыграть за сборную России.

- Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку, - рассказал Денис Глушаков. - Но нога не дает работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.

Напомним, футболист получил травму ноги во время матча с тульским «Арсеналом». Еще до перерыва он остановился во время рывка за атакующим соперником и попросил замену. Предположительно, спортсмен травмировал заднюю поверхность бедра.
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