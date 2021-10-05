Футболист Денис Глушаков отбыл из национальной сборной России

Центральный полузащитник Денис Глушаков отбыл из национальной сборной России по футболу. Донской футболист не сможет подготовиться к октябрьским отборочным матчам чемпионата мира-2022. Об этом 6 октября сообщили в Российском футбольном союзе.По словам врачей, спортсмен прошел весь курс терапии, но ему нужно время для восстановления после травмы. Поэтому в ближайших матчах, со Словакией и Словенией, он не сможет сыграть за сборную России.- Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку, - рассказал Денис Глушаков. - Но нога не дает работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.Напомним, футболист получил травму ноги во время матча с тульским «Арсеналом». Еще до перерыва он остановился во время рывка за атакующим соперником и попросил замену. Предположительно, спортсмен травмировал заднюю поверхность бедра.