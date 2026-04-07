Анастасия Костенко показала новый дом и рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время строительства.После свадьбы Дмитрий Тарасов и Анастасия жили в загородном доме, который Тарасов строил с бывшей женой Ольгой Бузовой. Позднее они продали этот дом и переехали в меньший по размеру. Однако Анастасия всегда мечтала о собственном жилье, и в итоге муж сделал ей подарок в виде загородного коттеджа.Костенко планировала обустроить новое семейное гнездышко по своему вкусу с помощью дизайнера. Но строительство затянулось, и семья до сих пор не заселилась в новый дом.В интернете появились слухи о том, что дом был конфискован за долги. Анастасия опровергла эти домыслы и показала дом на видео, проведя экскурсию по нему. Она продемонстрировала будущую летнюю веранду, кухню, гостиную, детскую игровую зону, кабинет, спальню и гардеробные, а также комнаты детей.Модель призналась, что стройка была приостановлена. Пара ждала окончания зимы и разбиралась с трудностями, которые неожиданно возникли в процессе.– Сейчас снова двигаемся вперед: ищем новых подрядчиков и людей, с которыми сможем продолжать работу уверенно и спокойно. За кадром остались комната для помощницы, постирочная, котельная и гостевая — покажем их позже, — поделилась Анастасия Костенко.