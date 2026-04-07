Управление ветеринарии Ростовской области: Ограничений по контакту со скотом нет

— Данная информация не оперативная, а базовая и размещается в ежедневном прогнозе возможных ЧС января 2026 связи со вспышкой АЧС (африканской чумы свиней), — рассказали в ведомстве.



В Управлении ветеринарии Ростовской области прокомментировали информацию о биологической опасности в Каменском районе. Как сообщалось ранее, в прогнозе на 7 марта МЧС опубликовали информацию о вероятности возникновения очагов особо опасных инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных в Каменском районе.Новость подхватили в соцсетях и СМИ региона. Однако донские власти уточнили, что ситуация не требует никаких рекомендаций по ограничениям контактов с животными.В МЧС тоже пояснили формулировку из сводки.