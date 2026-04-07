В Ростове змея чуть не погибла, проглотив наполнитель для террариума
Подробности рассказала ветеринарный врач-герпетолог Анастасия Савченко.
Хозяева кормили питомца, когда заметили на его теле подозрительную «шишку». Владельцы рептилии предположили, что это могла быть скормленная ранее мышь. Но все же решили проверить свои догадки у специалиста. На рентгене под кожей змеи нашли кусочек наполнителя для террариума. Ситуацию осложнило расположение инородного объекта в теле. Грунт застрял прямо у основания сердца, вплотную к нему. К счастью, проблему получилось устранить без хирургического вмешательства.
Поедание животным наполнителя не связано с видом наполнителя. Змея может проглотить и пеленку. Причина скрывается в неправильном содержании рептилии или в сбое работы в ее организме. Все же змеи требуют к себе особого внимания.