Мужчину, которого разыскивают по делу об убийстве двух человек в Таганроге, был судим. Информацию обнародовали в редакции Donday.По данным СМИ, 32-летний Варшам Давтян был судим. В 2023 году его задержали в районе Главного ж/д вокзала в Ростове, когда тот забирал наркотики. Суд осудил его по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта».Напомним, утром 6 апреля в приморском городе в своей квартире были обнаружены тела пожилой пары. На место прибыли сотрудники полиции. У погибших были огнестрельные раны. Предварительно, расправиться с ними мог их сын — 32-летний Варшам Давтян. После ЧП он скрылся.Сейчас его разыскивает полиция.