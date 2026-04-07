В Ростове на обустройство мусорных контейнеров потратят свыше 80 миллионов рублей. Об этом стало известно 7 апреля на сайте госзакупок.Заказчиком выступает «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Ростова-на-Дону. Сумма контракта составила 82,6 миллиона рублей.Согласно техническому заданию, подрядчик должен оборудовать контейнерную площадку, включая несколько мусорных баков и как минимум один контейнер для крупногабаритных отходов. Количество баков будет зависеть от района поставки.Определение подрядчика запланировано на 15 апреля. Работы необходимо завершить до 30 октября.Проблема мусорных площадок в Ростове-на-Дону актуальна уже не первый год. Горожане регулярно сообщают о свалках, которые остаются неубранными. Например, жители Железнодорожного района выразили недовольство из-за свалки на пересечении проспекта Стачки, 7 и улицы Петрашевского, 39.Похожая ситуация наблюдается в Октябрьском районе, на улице Горшкова. Около мусорного контейнера разбросаны мусор и остатки пищи.