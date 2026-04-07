Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксайском районе Ростовской области пассажирка легковушки пострадала при столкновении с кроссовером. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС». Происшествие случилось в поселке Янтарном днем 6 апреля.

По улице Каштановой ехали «Шкода Рапид» и «Лисян Л-6». Около дома № 1 они не успели вырулить и столкнулись. Оба авто получили механические повреждения, в легковушке сработали подушки безопасности. К сожалению, не обошлось без пострадавших: 60-летняя женщина с пассажирского сиденья «Шкоды» получила травмы разной степени тяжести.

Ее отвезли в больницу.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика