В Аксайском районе Ростовской области пассажирка легковушки пострадала при столкновении с кроссовером. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС». Происшествие случилось в поселке Янтарном днем 6 апреля.По улице Каштановой ехали «Шкода Рапид» и «Лисян Л-6». Около дома № 1 они не успели вырулить и столкнулись. Оба авто получили механические повреждения, в легковушке сработали подушки безопасности. К сожалению, не обошлось без пострадавших: 60-летняя женщина с пассажирского сиденья «Шкоды» получила травмы разной степени тяжести.Ее отвезли в больницу.