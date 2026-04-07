В центре Таганрога за 47 млн рублей продают «Банкирский дом Давидовичей»

Фото: Авито

В историческом центре Таганрога за 47 миллионов рублей выставлен на продажу знаменитый «Банкирский дом Давидовичей». Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов недвижимости в начале апреля.Здание, построенное в 1911 году по распоряжению банкира А. А. Давидовича, имеет богатую историю. Изначально первый этаж был отведен под контору банка «Э. Фачини и К», которая открылась 20 января 1912 года. Через год на втором этаже дома разместилась почтово-телеграфная контора.После национализации в здании располагался таганрогский узел связи. Интересно, что более чем столетняя история дома не сопровождалась капитальными ремонтами, однако, несмотря на это, строение сохранило свое значение и находится в хорошем состоянии.«Банкирский дом» представляет собой двухэтажное неоштукатуренное здание, фасад которого выполнен из желтого и серого кирпича. Главный вход украшает карниз дугообразной формы, а характерные для стиля модерн балконные решетки были заменены на плоские парапетные решетки.Продавец указывает, что здание находится на земельном участке, который оформлен в долгосрочную аренду до 2062 года с низкой арендной платой. Основное здание полностью обеспечено всеми необходимыми коммуникациями и оснащено охранно-пожарной сигнализацией.