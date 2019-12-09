Донской футболист Денис Глушаков приехал на родину отметить День футбола



Донской футболист Денис Глушаков отметил Всемирный день футбола 10 декабря в родном Миллерово. Спортсмен поздравил коллег на своем самом первом поле.



Короткий ролик с поздравлениями Денис опубликовал в «Инстаграме». На видео Глушаков набивает мяч на заснеженном стадионе и призывает всех любить футбол.



– Вот на этом поле я начинал играть в футбол. Мне было шесть лет. Приятно снова оказаться у истоков. Особенно в день футбола, – рассказал спортсмен.



Болельщики тут же поздравили Дениса в ответ. Также многие не упустили возможности напомнить футболисту о жене и спросили, ей ли принадлежит поле в Миллерово.



Язвительные комментарии подписчиков не появились из ниоткуда. Глушаков развелся с супругой Дарьей и весь год делил с ней имущество. В конце ноября Московский городской суд обязал его отдать бывшей жене 42 миллиона рублей компенсации. Также он должен платить детям алименты в размере трети своих доходов.



На днях Денис признался, что «всем известная история» с Дарьей вымотала его эмоционально. По его словам, именно развод и травмы приводили команду к поражению.



Денис Глушаков стал полузащитником грозненского «Ахмата» летом 2019 года. До этого футболист был частью «Спартака», в составе которого стал чемпионом России.