В Ростове уже несколько дней не ходят троллейбусы по маршруту № 22

В Ростове уже несколько дней не ходят троллейбусы по маршруту № 22. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

Жители города выразили недовольство тем, что количество троллейбусов на маршруте № 22 сократилось на 80%, хотя водители для работы есть.

Администрация города сообщила, что в соответствии с контрактом между Департаментом транспорта и МУП «РТК» на линии должно быть 10 единиц транспорта. Был зафиксирован факт недовыпуска, за что перевозчик будет оштрафован.

Ранее на МУП «РТК» обратили внимание из-за финансовых нарушений. Контрольно-счётная палата города обнаружила 28 нарушений при распределении и использовании средств оплаты труда на сумму 211 миллионов рублей. По факту данных нарушений будет проводиться проверка.
