Гандболистка «Ростов-Дона» Дарья Стаценко получила травму после матча с ЦСКА

Гандболистка «Ростов-Дона» Дарья Стаценко получила травму. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

После финального матча Кубка России с ЦСКА у спортсменки начались сильные пульсирующие боли в области виска. В результате медицинского осмотра врачи обнаружили признаки, указывающие на возможную начальную стадию закрытой черепно-мозговой травмы.

В связи с этим были предприняты срочные меры для облегчения болевого синдрома и предотвращения возможных неврологических осложнений. Сейчас ей предписаны полный покой, регулярное медицинское наблюдение и дополнительные инструментальные обследования.

«На данный момент ей рекомендованы полный покой, наблюдение и дополнительное инструментальное обследование», — подчеркнули медики.

Вероятно, Дарья пропустит последние три игры сезона в чемпионате России.
ГК Ростов-Дон
