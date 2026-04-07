В Ростовской области 62-летний мужчина обжег лицо при пожаре в доме
В Неклиновском районе Ростовской области 62-летний мужчина получил ожоги при пожаре в доме. ЧП произошло 6 апреля в селе Лакедемоновка.
Предварительно, в летней кухне травил шланг газовой плиты. Хозяин дома не почувствовал запах газа и уснул. А когда проснулся, принял решение покурить. После этого в доме разгорелся пожар. Местный житель выбежал на улицу с ожогами лица, шеи и кистей.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя потушили на площади 50 квадратов. Для тушения привлекали восемь спасателей.
Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр Ростова.