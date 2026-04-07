В Таганроге рассматривается версия об участии родного сына в убийстве супругов

В Таганроге рассматривается версия об участии родного сына в убийстве супругов. Об этом сообщил источник издания Donday.

Трагедия произошла 6 апреля. Тела супругов с огнестрельными ранениями были найдены дома. Предварительно, преступление мог совершить 32-летний сын пары Варшам Давтян. После инцидента он скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

По данным ГУ МВД, подозреваемый может передвигаться на коричневом внедорожнике «Киа Спортейдж» с номерами «М080СМ 61 рег».
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Варшама Давтяна, просят позвонить по телефонам: 88634632220 или 02.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек. Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования.
Фото: соцсети
