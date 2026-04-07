Рынки на Темернике в Ростове останутся закрытыми как минимум до конца апреля

Фото: Дондей

В Ростове два рынка на Темернике останутся закрытыми как минимум до конца апреля. Об этом сообщает редакция Donday со ссылкой на сотрудника суда Первомайского района.Как уточнили в суде, заседание 7 апреля о продлении или снятии ограничений перенесли. Причины переноса неизвестны. Очередное заседание состоится в конце апреля.Торговые точки «Белый Темер» и «Первый Темер» закрыли еще в конце января. Как позже рассказал директор рынков Шамиль Карабашев, причиной стала нехватка санитарных книжек у арендаторов. Суд вынес запрет на торговлю на 30 суток. Несмотря на то, что Карабашев принес недостающие документы, досрочно рынки не открыли.Без работы остались около 700 человек. Люди начали вывозить товар и переходить на новые точки. В марте в региональном ГУ МВД говорили, что в данный момент идет проверка земельных участков и незаконно установленных торговых палаток.До сих пор неизвестно, есть ли шанс на открытие рынков в дальнейшем.