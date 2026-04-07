В Ростовской области больше 300 тысяч человек живут за чертой бедности

В Ростовской области за чертой бедности проживают больше 300 тысяч человек. Данные разместили в региональном правительстве.

По данным на 2025 год, уровень бедности составил 7,7%. За чертой бедности в настоящее время находятся около 319,4 тысячи человек. При этом в 2024 году число живущих за чертой бедности составляло 318,4 тысячи человек – на несколько тысяч меньше.

В прошлые годы ситуация обстояла хуже. В 2023 году доля бедных в регионе составляла 9,6%. А шесть лет назад, в 2020 году, за чертой бедности жили 10% населения – это 545,8 тысячи человек.
