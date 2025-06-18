Форвард ФК «Ростов» Максим Турищев может перейти в «Факел»

Фото: ФК Ростов

По сведениям Metaratings, форвард футбольного клуба "Ростов" Максим Турищев продолжит карьеру в "Факеле".Инсайдеры сообщают, что "Ростов" и "Факел" ведут переговоры о возможном трансфере. Предполагается, что футболист может быть отдан в аренду воронежскому клубу с последующим правом выкупа.Ранее "Факел" проявлял готовность приобрести 23-летнего нападающего за пять миллионов рублей, однако "Ротор", где Турищев выступал в сезоне-2024/2025, стремился продлить арендное соглашение. Тем не менее "Ростов" отказался от продажи игрока.