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Форвард ФК «Ростов» Максим Турищев может перейти в «Факел»

Форвард ФК «Ростов» Максим Турищев может перейти в «Факел»

По сведениям Metaratings, форвард футбольного клуба "Ростов" Максим Турищев продолжит карьеру в "Факеле".

Инсайдеры сообщают, что "Ростов" и "Факел" ведут переговоры о возможном трансфере. Предполагается, что футболист может быть отдан в аренду воронежскому клубу с последующим правом выкупа.

Ранее "Факел" проявлял готовность приобрести 23-летнего нападающего за пять миллионов рублей, однако "Ротор", где Турищев выступал в сезоне-2024/2025, стремился продлить арендное соглашение. Тем не менее "Ростов" отказался от продажи игрока.
Фото: ФК Ростов
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