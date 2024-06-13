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Центральный защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко может перейти в ФК «Краснодар». По информации сайта Legalbet, «быки» ищут замену для Хуниора Алонсо в лице игрока с российским паспортом и опытом выступления за сборную России. Максим Осипенко подходит под эти критерии.Руководство «Краснодара» готово заплатить за футболиста 574 миллиона рублей. Контракт Максима Осипенко с «Ростовом» действует до июня 2027 года, но пока он не комментирует ситуацию.Максим Осипенко — воспитанник омского футбола. Он начал профессиональную карьеру в местном клубе «Иртыш» в ПФЛ. В 2016 году перешёл в воронежский «Факел» из ФНЛ, где провёл более 100 матчей и забил 9 голов. С лета 2019 года выступал за «Тамбов», сыграв за эту команду в РПЛ 17 игр и забив один гол. В январе 2020 года перешёл в «Ростов», подписав контракт на 4,5 года.