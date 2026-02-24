Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» завершил зимние сборы и готовится к матчу с «Краснодаром», который пройдет 28 февраля на выезде в рамках РПЛ.В Абу-Даби команда провела семь товарищеских матчей против «Локомотива», «Родины», «Ноа Армении», «Циндао», «Чжэцзян», ЦСКА и «Спартака».Не обошлось без инцидентов. Во время игры с китайским клубом «Чжэцзян» произошла драка. По предварительным данным, один из игроков команды-соперника получил травму во время паса, после чего между командами вспыхнула потасовка. Футболисты «Чжэцзян» начали толкать игроков «Ростова», те в свою очередь ответили тем же. Судьям удалось взять ситуацию под контроль, игру приостановили, а затем досрочно завершили.Представители «Чжэцзян» охарактеризовали матч как «настоящее побоище», утверждая, что соперник с самого начала нарушал правила, провоцируя конфликт.