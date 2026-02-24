Фото: Яндекс Карты

Пробка в 10 километров сковала движение на автодороге М-4 «Дон» под Шахтами. Информация взята из Яндекс Карт 24 февраля.Транспорт движется с минимальной скоростью от Аэропорта Платов до хутора Сусол. Трафик перегружен примерно на 10 километров.Возможно причиной образовавшегося затора стали дорожные работы на 1018 километре. Рабочие выполняют ремонт на левой полосе.Чтобы не застрять в заторе, автовладельцам предложен объездной путь: съезд с развязки М-4 «Дон» на 1039 километре в Новочеркасске и далее дорога через Шахты.