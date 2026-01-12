Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Ростов» обнародовал список игроков, которые отправились на зимние сборы в ОАЭ

ФК «Ростов» обнародовал список игроков, которые отправились на зимние сборы в ОАЭ
ФК «Ростов» обнародовал список игроков, которые отправились на зимние тренировочные сборы. Футболисты уже включены в тренировочный процесс с 11 января.

Донской клуб проведёт контрольные матчи с командами «Чэнду Жунчэн», «Родина» и ЦСКА. Эти сборы продлятся до 22 февраля.

Все футболисты основного состава, а также несколько игроков молодёжного состава, которые ранее не входили в заявку, будут участвовать в сборах в Объединённых Арабских Эмиратах. Среди них вратарь Сергей Макроусов, нападающий Денис Титов, а также защитники Давид Семенчук и Александр Тарасов.

Важно отметить, что Эяд Эль-Аскалани не примет участие в сборах, так как он проходит реабилитацию после травмы. В начале сезона 2025/26 он не смог выйти на поле, хотя активно участвовал в тренировках.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.