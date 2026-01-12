ФК «Ростов» обнародовал список игроков, которые отправились на зимние сборы в ОАЭ

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» обнародовал список игроков, которые отправились на зимние тренировочные сборы. Футболисты уже включены в тренировочный процесс с 11 января.Донской клуб проведёт контрольные матчи с командами «Чэнду Жунчэн», «Родина» и ЦСКА. Эти сборы продлятся до 22 февраля.Все футболисты основного состава, а также несколько игроков молодёжного состава, которые ранее не входили в заявку, будут участвовать в сборах в Объединённых Арабских Эмиратах. Среди них вратарь Сергей Макроусов, нападающий Денис Титов, а также защитники Давид Семенчук и Александр Тарасов.Важно отметить, что Эяд Эль-Аскалани не примет участие в сборах, так как он проходит реабилитацию после травмы. В начале сезона 2025/26 он не смог выйти на поле, хотя активно участвовал в тренировках.