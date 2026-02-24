Новости
В Ростове жители просят отремонтировать аварийную скейт-площадку

В Ростове-на-Дону жители просят отремонтировать аварийную скейт-площадку на Криворожской. Соответствующую жалобу горожане разместили на сайте Благоустройства.

Скейт-площадка разрушилась в районе дома № 57/1. На снимках видно, что конструкции пришли в негодность: ее части прогнили и отвалились. В образовавшихся дырах начали собирать мусор.

- Насколько допустимо детям использовать данную рампу для катания на самокатах и скейтах? Почему наши дети должны рисковать здоровьем из-за некачественных и опасных площадок? Если не можете заменить, просто хотя бы уберите опасное строение, набитое мусором, - возмутились горожане.

Жители просят как можно скорее отремонтировать скейт-площадку и снести ветхие конструкции. Ребята легко могут получить травмы.
Фото: Благоустройство
