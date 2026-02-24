Промышленный гигант в Ростове-на-Дону выставлен на продажу за 750 миллионов рублей

Фото: Авито

Крупный промышленный комплекс в промзоне Ростова-на-Дону выставили на продажу за 750 миллионов рублей. Информация о сделке появилась на одном из популярных интернет-ресурсов по размещению объявлений в феврале текущего года.Предлагаемый объект представляет собой полностью готовый арендный бизнес. В его состав входит современное производственное здание, оснащенное передовым оборудованием, развитая инфраструктура и уникальное преимущество – собственная железнодорожная ветка. Важно отметить, что семь тысяч квадратных метров площадей уже сданы в долгосрочную аренду надежным компаниям, что гарантирует стабильный доход для нового владельца.Само здание является капитальной постройкой размерами 150 на 80 метров. Высота потолков достигает 15 метров, что позволяет проводить монтаж крупногабаритного оборудования. На текущий момент комплекс оборудован козловым краном грузоподъемностью 20 тонн, установкой гидроабразивной резки, а также станками для гибки и резки металла.Ключевым преимуществом объекта называют разветвленную инфраструктуру. Промышленный комплекс обеспечен электроснабжением мощностью 1,2 МВт с возможностью дальнейшего увеличения, газоснабжением в объеме 250 тысяч кубических метров, а также централизованным водоснабжением и канализацией.Отдельного внимания заслуживает наличие собственной железнодорожной ветки, оснащенной кран-балкой. Это существенно упрощает логистические процессы и позволяет добиваться прямой экономии на транспортировке сырья и готовой продукции. Дополнительные складские площади и открытые зоны хранения на территории комплекса предоставлют возможность комфортно размещать большие объемы сырья и готовой продукции.