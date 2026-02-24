Ростовские волонтеры борются за жизнь котенка с множественными заболеваниями

Фото: приют «ЗООпомощь»

Волонтеры из Ростова-на-Дону борются за жизнь шестимесячного котенка с кучей «болячек». Об этом сообщили в приюте для животных «ЗООпомощь».Кузя попал в «ЗООпомощь» 22 февраля из Сальска. Ветеринары, проведя тщательный осмотр, диагностировали у котенка ряд опасных недугов: сильную анемию, грибковое поражение кожи, скопление жидкости в брюшной полости и подозрение на перитонит. Состояние малыша настолько тяжелое, что он не способен самостоятельно поддерживать температуру тела, нуждаясь в постоянном обогреве, а его аппетит крайне слаб.Несмотря на мрачные прогнозы, уже на следующий день, 23 февраля, ветеринарам удалось добиться некоторой стабилизации состояния Кузи. Котенок получил переливание крови и прошел курс капельниц. Эти меры привели к улучшению показателей артериального давления и уровня альбумина – жизненно важного белка плазмы крови, который играет ключевую роль в удержании жидкости в сосудах.- Температуру он сам по-прежнему не держит, только в одеялке и на грелке, – уточнили представители приюта, подчеркивая, что борьба за жизнь котенка продолжается.«ЗООпомощь» обращается ко всем неравнодушным жителям Ростова-на-Дону и Ростовской области с убедительной просьбой оказать посильную помощь Кузе. Необходимы средства на лечение, медикаменты и поддержание жизнедеятельности малыша.