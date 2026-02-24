Экс-начальник ГУ МВД по Ростовской области Алексей Белозеров скончался на 80-м году жизни
Бывший руководитель ГУВД по Ростовской области Алексей Белозеров скончался на 80-м году жизни. Информацию об этом распространил портал DonDay, ссылаясь на собственные источники.
Алексей Белозеров, уроженец Краснодарского края, родился 24 августа 1946 года. Его карьера в органах внутренних дел составила 41 год, из которых три десятилетия он посвятил руководящей работе. Начав свой путь с должности участкового уполномоченного, Белозеров прослужил на ней в ОВД Кореновского района Краснодарского края двенадцать лет, после чего перешел на службу в ГИБДД.
В Ростов Алексей Белозеров был переведен в октябре 2003 года в звании генерал-майора. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин. До переезда в донскую столицу Белозеров занимал аналогичную руководящую должность в Оренбургской области. На посту начальника ГУВД по Ростовской области Алексей Белозеров проработал шесть лет.
В феврале 2010 года Алексей Белозеров объявил о своей отставке. Период его руководства ведомством ознаменовался существенным улучшением материально-технической базы милиции. Под его началом были созданы новые подразделения, такие как конный и мотоциклетный взводы, авиационный отряд, женский взвод ДПС, а также внедрена система видеонаблюдения «Безопасный город».
Отмечается, что благодаря его усилиям удалось добиться стабилизации оперативной обстановки в Волгодонске и предотвратить террористические акты в Ростове в 2008 году.
О смерти бывшего начальника донского главка стало известно 24 февраля. Прощание с Алексеем Белозеровым состоится 26 февраля.