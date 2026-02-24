В Ростове-на-Дону утвердили новые награды, приуроченные к году Андрея Байкова, и знак «Мать героя»

- Учреждая памятный знак и медаль в год 195-летия Андрея Матвеевича Байкова, мы не просто отдаём дань уважения выдающемуся градоначальнику, но и создаём ориентир для современников, чтобы имя человека, изменившего облик нашего города, стало символом профессиональных и общественных заслуг, - отметила Председатель городской Думы Лидия Новосельцева.

-Знак «Мать героя» — это признание того, что материнский труд становится тем незримым фундаментом, на котором вырастает настоящее мужество. Мы награждаем не просто за факт рождения, а за ту внутреннюю силу, что передаётся от матери к ребёнку и однажды проявляется в его подвиге, - подчеркнула Лидия Новосельцева.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

На 6-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты приняли решение о введении новых муниципальных наград. Две из трех готовящихся наград будут связаны с 195-летием со дня рождения известного ростовского главы города Андрея Байкова, которое отметят в 2026 году. В честь этого события учреждены: «Памятный знак «195 лет Андрею Матвеевичу Байкову» и Медаль имени Андрея Матвеевича Байкова». Третьей наградой станет знак отличия «Мать героя».Глава города Александр Скрябин в текущем году вручит эти знаки отличия за значительный вклад в производственно-экономическую, социально-культурную, общественную и благотворительную деятельность.Третья награда — «Мать героя» — будет вручаться в День матери и День Героев Отечества женщинам, чьи дети проявили героизм при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, в том числе посмертно.Основаниями для награждения служат защита Отечества, обеспечение безопасности государства, охрана жизни и здоровья людей или ликвидация чрезвычайных ситуаций.Все три награды будут комплектоваться соответствующими удостоверениями. Депутаты проголосовали за утверждение новых наград.