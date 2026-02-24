В Ростове-на-Дону утвердили новые награды, приуроченные к году Андрея Байкова, и знак «Мать героя»
На 6-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты приняли решение о введении новых муниципальных наград. Две из трех готовящихся наград будут связаны с 195-летием со дня рождения известного ростовского главы города Андрея Байкова, которое отметят в 2026 году. В честь этого события учреждены: «Памятный знак «195 лет Андрею Матвеевичу Байкову» и Медаль имени Андрея Матвеевича Байкова». Третьей наградой станет знак отличия «Мать героя».
Глава города Александр Скрябин в текущем году вручит эти знаки отличия за значительный вклад в производственно-экономическую, социально-культурную, общественную и благотворительную деятельность.
Третья награда — «Мать героя» — будет вручаться в День матери и День Героев Отечества женщинам, чьи дети проявили героизм при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, в том числе посмертно.
Основаниями для награждения служат защита Отечества, обеспечение безопасности государства, охрана жизни и здоровья людей или ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Все три награды будут комплектоваться соответствующими удостоверениями. Депутаты проголосовали за утверждение новых наград.